Леброну Джеймсу покорился очередной рекорд в НБА

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс установил очередной рекорд по итогам четвертьфинального матча внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации с"Финикс Санз" (106:103).

Леброн стал самым результативным игроком в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", принеся в копилку своей команды 31 очко, восемь подборов, 11 результативных передач и пять перехватов. Таким образом, в возрасте 38 лет и 11 месяцев Джеймс стал самым возрастным игроком, совершившим пять перехватов в одной игре с Национальной баскетбольной ассоциации с момента начала сбора статистики в сезоне-1973/1974.

В текущем сезоне Леброн Джеймс набирает 24,4 очка, делает 7,6 подбора и 6,4 результативной передачи в среднем за игру.