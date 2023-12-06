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Леброну Джеймсу покорился очередной рекорд в НБА
Баскетболист продолжает проводить хорошие матчи несмотря на возраст
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс установил очередной рекорд по итогам четвертьфинального матча внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации с"Финикс Санз" (106:103).
Леброн стал самым результативным игроком в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", принеся в копилку своей команды 31 очко, восемь подборов, 11 результативных передач и пять перехватов. Таким образом, в возрасте 38 лет и 11 месяцев Джеймс стал самым возрастным игроком, совершившим пять перехватов в одной игре с Национальной баскетбольной ассоциации с момента начала сбора статистики в сезоне-1973/1974.
В текущем сезоне Леброн Джеймс набирает 24,4 очка, делает 7,6 подбора и 6,4 результативной передачи в среднем за игру.
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