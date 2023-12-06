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Леброн Джеймс повторил достижение Мэджика Джонсона
Просто невероятная статистика
Фото: Sportscasting
Лёгкий форвард, лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс принял участие в матче в рамках внутрисезонного турнира регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Финикс Санз", в котором его команда одержала победу со счётом 106:103.
Джеймс в общей сложности провёл на площадке 40 минут, набрав суммарно 31 очко (12 из 25 с игры, где два из четырёх — трёхочковые), 11 результативных передач и восемь подборов. Показатель "плюс-минус" баскетболиста составил "+12". Всего на счету Леброна также пять совершённых потерь.
Как отмечает аккаунт Basketball Reference в социальных сетях, форвард стал первым игроком "Лейкерс" после пятикратного чемпиона НБА Мэджика Джонсона, которому за встречу удалось оформить подобную статистическую линейку.
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