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НБА. Оклахома в овертайме побеждает Голден-Стейт, поражения Детройта и Вашингтона

Баскетбол

Результаты тура НБА

НБА. Оклахома в овертайме побеждает Голден-Стейт, поражения Детройта и Вашингтона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 8 на 9 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Шарлотт" – "Торонто"

119:116 (35:22, 31:32, 24:23, 29:39)

"Орландо" – "Детройт"

123:91 (28:23, 30:21, 35:24, 30:23)

"Филадельфия" - "Атланта"

125:114 (35:23, 27:45, 31:24, 32:22)

"Бруклин" - "Вашингтон"

124:97 (26:18, 24:29, 40:24, 34:26)

"Бостон" - "Нью-Йорк"

133:123 (33:32, 41:33, 35:30, 24:28)

"Майами" – "Кливленд"

99:111 (25:17, 27:36, 23:35, 24:23)

"Мемфис" – "Миннесота"

103:127 (31:33, 24:27, 24:38, 24:29)

"Оклахома" - "Голден Стейт"

138:136 после OT (19:28, 37:34, 33:22, 29:34, 20:18)

"Сан-Антонио" – "Чикаго"

112:121 (33:24, 30:28, 20:35, 29:34)

"Денвер" – "Хьюстон"

106:114 (22:27, 26:25, 26:40, 32:22)

"Финикс" - "Сакраменто"

106:114 (26:24, 33:26, 12:33, 35:31)

"Юта" – "Клипперс"

103:117 (26:32, 20:27, 29:29, 28:29)

"Портленд" - "Даллас"

112:125 (22:37, 38:34, 30:26, 22:28)

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