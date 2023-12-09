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Будивельник прекращает участие в розыгрыше Суперлиги 2023

Баскетбол
Будивельник прекращает участие в розыгрыше Суперлиги 2023

Фото: клубная пресс-служба

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Федерация баскетбола Украины сообщила, что самый титулованный клуб времен независимости, столичный "Будивельник" прекращает участие в розыгрыше Суперлиги 2023. Об этом говорится на официальном сайте федерации:

"Столичный "Будивельник" письмом сообщил Федерацию баскетбола Украины о прекращении участия в чемпионате Суперлиги.

Причиной непростого решения является "потеря спонсорской поддержки и отсутствие собственного финансирования и с целью предотвращения дальнейшего углубления задолженности игрокам и администрации клуба" – говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня "Будивельник" занимает вторую позицию в турнирной таблице отечественного чемпионата, имея в своем активе 10 побед в 13 поединках.

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