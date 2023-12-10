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Лейкерс победили Индиану в финале внутрисезонного турнира НБА

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Лейкерс победили Индиану в финале внутрисезонного турнира НБА

Фото: Sportscasting

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 9 на 10 декабря прошел финальный поединок внутрисезонного турнира НБА. Вашему вниманию его результат:

"Лейкерс" – "Индиана"

123 – 109 (34-29; 31-31; 25-22; 33-27)

"Лейкерс": Дэвис (41+20 подборов +4 блок-шота), Джеймс (24+11 подборов +6 потерь), Рассел (13+7 передач), Рэддиш (9), Принс (6) – старт; Ривз (28), Кристи (2), Вандербилт (0), Худ-Шифино (0), Хейс (0), Льюис (0), Хатимура (0).

"Индиана": Халибертон (20+11 передач), Топпин (13), Тернер (10+7 подборов), Хилд (8), Б. Браун (4) – старт; Матурин (20), Несмит (15), Джексон (10+4 блок-шота), Макконнелл (8+9 передач), Тшибве (1), Вонг (0), Шеппард (0), Уокер (0), Браун (0).

Лучшим игроком матча стал центровой "Лейкерс" Энтони Дэвис (41 очко, 20 подборов, 5 передач и 4 блок-шота).

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