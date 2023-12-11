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НБА может изменить правила внутрисезонного турнира

Баскетбол

Изменения будут касаться разницы очков

НБА может изменить правила внутрисезонного турнира

фото - Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации Адам Сильвер подвёл итоги первого в истории внутрисезонного турнира лиги. В частности, Сильвер коснулся вопроса разницы очков. Сообщалось, что некоторые фанаты и игроки принимают за неуважение стремление соперников увеличить преимущество в борьбе за счёт более комфортной разницы очков. По их мнению, это противоречит духу НБА.

"Не уверен, что от разницы стоит отказаться. Однако если возникнет ощущение, особенно у наших американских фанатов, что это является признаком неуважения со спортивной точки зрения, тогда этот вопрос может быть пересмотрен. Возможно, есть какие-то иные способы. Чтобы разница очков была важна лишь до какого-то момента", — приводит слова Сильвера Yahoo Sports.

Первым чемпионом внутрисезонного турнира от НБА стал "Лос-Анджелес Лейкерс", в финале обыгравший "Индиану Пэйсерс" со счётом 123:109.

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