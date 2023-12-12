Дончич стал самым молодым баскетболистом, которому удалось забросить 1000 трёхочковых в НБА

Накануне "Даллас Маверикс" провёл выездную игру против "Мемфис Гриззлиз" в рамках регулярного чемпионата НБА сезона-2023/2024. Разыгрывающий "Далласа" Лука Дончич записал на свой счёт пять попаданий из-за дуги, на что ему потребовалось 10 попыток.

Одно из дальних попаданий оказалось 1000-м в североамериканской карьере 24-летнего серба. Всего для достижения такой отметки ему потребовалось провести 351 игру, что является вторым результатом в истории лиги. Также он стал самым молодым игроком, которому покорилось такое достижение. Дончич приближается к отметке в 10 000 набранных очков в НБА, сейчас на его счету 9772 очка.

Топ-5 игроков НБА, забросивших 1000 трёхочковых:

1. Бадди Хилд — 350 матчей.

2. Лука Дончич — 351.

3. Донован Митчелл — 355.

4. Стефен Карри — 366.

5. Клэй Томпсон — 372.