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Днепр подписал MVP Суперлиги Владимира Конева
Об этом объявил сам игрок
Фото: ФБУ
MVP Суперлиги прошлого сезона форвард Будивельника Владимир Конев продолжит карьеру в составе Днепра.
Лидер Суперлиги в своих соцсетях объявил о подписании, однако подробности неизвестны.
В этом сезоне Владимир Конев в составе Будивельника в 13 матчах регулярного чемпионата в среднем набирал 13.6 очка, 7.8 подбора, 3.8 передач (РЕ 20).
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