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Днепр подписал MVP Суперлиги Владимира Конева

Баскетбол

Об этом объявил сам игрок

Днепр подписал MVP Суперлиги Владимира Конева

Фото: ФБУ

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

MVP Суперлиги прошлого сезона форвард Будивельника Владимир Конев продолжит карьеру в составе Днепра.

Лидер Суперлиги в своих соцсетях объявил о подписании, однако подробности неизвестны.

В этом сезоне Владимир Конев в составе Будивельника в 13 матчах регулярного чемпионата в среднем набирал 13.6 очка, 7.8 подбора, 3.8 передач (РЕ 20).

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Владимир Конев
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