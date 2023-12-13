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НБА. Денвер обыграл Чикаго, несмотря на удаление Николы Йокича, Голден Стэйт уступил Финикс Санз
Результаты матчей НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 13 декабря, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в рамках регулярного чемпионата прошло пять матчей.
В одном из матчей встретились местный "Финикс Санз" и "Голден Стэйт Уорриорз". Хозяева победили со счётом 119:116.
Самым результативным игроком матча стал защитник "Санз" Девин Букер. На его счету 32 очка, четыре подбора и семь результативных передач.
В составе "Голден Стэйт" лучшую игру продемонстрировал разыгрывающий Стефен Карри. Он набрал 24 очка, совершил пять подборов и четыре передачи.
В паралельном матче "Чикаго Буллз" играл с "Денвер Наггетс". Гости победили со счётом 114:106.
Разыгрывающий хозяев Коби Уайт набрал 27 очков, четыре подбора и восемь результативных передач. В составе "Денвера" лучшим стал Реджи Джексон. Он набрал 25 очков, совершил два подбора и шесть передач.
В настоящий момент лидером турнирной таблице НБА Западной конференции является "Миннесота Тимбервулвз", на счету которой 17 побед при пяти поражениях.
Первое место в Восточной конференции занимает "Бостон". В активе игроков "Селтикс" также 17 побед и пять поражений.
Результаты игрового дня НБА 13 декабря:
"Лос-Анджелес Клипперс" – "Сакраменто Кингз" – 119:99
"Финикс Санз" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 119:116
"Чикаго Буллз" – "Денвер Наггетс" – 106:114
"Даллас Маверикс" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 127:125
"Бостон Селтикс" – "Кливленд Кавальерс" – 120:113.
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