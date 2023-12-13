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НБА. Денвер обыграл Чикаго, несмотря на удаление Николы Йокича, Голден Стэйт уступил Финикс Санз

Баскетбол

Результаты матчей НБА

НБА. Денвер обыграл Чикаго, несмотря на удаление Николы Йокича, Голден Стэйт уступил Финикс Санз

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 13 декабря, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в рамках регулярного чемпионата прошло пять матчей.

В одном из матчей встретились местный "Финикс Санз" и "Голден Стэйт Уорриорз". Хозяева победили со счётом 119:116.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Санз" Девин Букер. На его счету 32 очка, четыре подбора и семь результативных передач.

В составе "Голден Стэйт" лучшую игру продемонстрировал разыгрывающий Стефен Карри. Он набрал 24 очка, совершил пять подборов и четыре передачи.

В паралельном матче "Чикаго Буллз" играл с "Денвер Наггетс". Гости победили со счётом 114:106.

Разыгрывающий хозяев Коби Уайт набрал 27 очков, четыре подбора и восемь результативных передач. В составе "Денвера" лучшим стал Реджи Джексон. Он набрал 25 очков, совершил два подбора и шесть передач.

В настоящий момент лидером турнирной таблице НБА Западной конференции является "Миннесота Тимбервулвз", на счету которой 17 побед при пяти поражениях.

Первое место в Восточной конференции занимает "Бостон". В активе игроков "Селтикс" также 17 побед и пять поражений.

Результаты игрового дня НБА 13 декабря:

"Лос-Анджелес Клипперс" – "Сакраменто Кингз" – 119:99

"Финикс Санз" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 119:116

"Чикаго Буллз" – "Денвер Наггетс" – 106:114

"Даллас Маверикс" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 127:125

"Бостон Селтикс" – "Кливленд Кавальерс" – 120:113.

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