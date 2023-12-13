НБА. Денвер обыграл Чикаго, несмотря на удаление Николы Йокича, Голден Стэйт уступил Финикс Санз

Сегодня, 13 декабря, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в рамках регулярного чемпионата прошло пять матчей.

В одном из матчей встретились местный "Финикс Санз" и "Голден Стэйт Уорриорз". Хозяева победили со счётом 119:116.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Санз" Девин Букер. На его счету 32 очка, четыре подбора и семь результативных передач.

В составе "Голден Стэйт" лучшую игру продемонстрировал разыгрывающий Стефен Карри. Он набрал 24 очка, совершил пять подборов и четыре передачи.

В паралельном матче "Чикаго Буллз" играл с "Денвер Наггетс". Гости победили со счётом 114:106.

Разыгрывающий хозяев Коби Уайт набрал 27 очков, четыре подбора и восемь результативных передач. В составе "Денвера" лучшим стал Реджи Джексон. Он набрал 25 очков, совершил два подбора и шесть передач.

В настоящий момент лидером турнирной таблице НБА Западной конференции является "Миннесота Тимбервулвз", на счету которой 17 побед при пяти поражениях.

Первое место в Восточной конференции занимает "Бостон". В активе игроков "Селтикс" также 17 побед и пять поражений.

Результаты игрового дня НБА 13 декабря:

"Лос-Анджелес Клипперс" – "Сакраменто Кингз" – 119:99

"Финикс Санз" – "Голден Стэйт Уорриорз" – 119:116

"Чикаго Буллз" – "Денвер Наггетс" – 106:114

"Даллас Маверикс" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 127:125

"Бостон Селтикс" – "Кливленд Кавальерс" – 120:113.