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Дончич: Уже старею, все болит

Баскетбол

Баскетболист по прежнему проводит потрясающие матчи

Дончич: Уже старею, все болит

Фото: Sportsnet

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий "Далласа" Лука Дончич отреагировал на победу, одержанную в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Лос-Анджелес Лейкерс". Встреча завершилась со счётом 127:125.

"Я сегодня очень мало спал. Всё болит — старею. Но мы одержали две победы подряд, и это потрясающе. Я действительно горжусь парнями", — сказал Дончич на пресс-конференции.

В матче с "Лос-Анджелесом" Дончич набрал 33 очка, сделал шесть подборов и отдал 17 результативных передач.

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