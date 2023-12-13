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Дончич: Уже старею, все болит
Баскетболист по прежнему проводит потрясающие матчи
Фото: Sportsnet
Разыгрывающий "Далласа" Лука Дончич отреагировал на победу, одержанную в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Лос-Анджелес Лейкерс". Встреча завершилась со счётом 127:125.
"Я сегодня очень мало спал. Всё болит — старею. Но мы одержали две победы подряд, и это потрясающе. Я действительно горжусь парнями", — сказал Дончич на пресс-конференции.
В матче с "Лос-Анджелесом" Дончич набрал 33 очка, сделал шесть подборов и отдал 17 результативных передач.
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