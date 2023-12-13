Дончич: Уже старею, все болит

Разыгрывающий "Далласа" Лука Дончич отреагировал на победу, одержанную в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Лос-Анджелес Лейкерс". Встреча завершилась со счётом 127:125.

"Я сегодня очень мало спал. Всё болит — старею. Но мы одержали две победы подряд, и это потрясающе. Я действительно горжусь парнями", — сказал Дончич на пресс-конференции.

В матче с "Лос-Анджелесом" Дончич набрал 33 очка, сделал шесть подборов и отдал 17 результативных передач.