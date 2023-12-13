Леброн Джеймс хотел посвятить победу во внутрисезонном турнире НБА молодым игрокам Лейкерс

Форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс считал, что победа во внутрисезонном турнире Национальной баскетбольной ассоциации важна для новичков его команды.

"Я знал, что Леброн собирается победить в турнире. Он рассказал мне об этом перед финальной игрой и сказал: "Это для тебя. Это для тебя и для Д'Моя Ходжа. Это для всех вас. Я не сомневался в его словах, и теперь мы сделали это. Просто знать, что он думает о нас, — это уже благословение. Не так много людей похожи на него. Это просто говорит о том, кто такой Леброн", — приводит слова форварда "Лейкерс" Алекса Фаджа andscape.

"Он сказал новичкам: "Мы сделаем это для вас. Даже не беспокойтесь об этом", — добавил защитник Д'Мой Ходж.