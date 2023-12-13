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Леброн Джеймс хотел посвятить победу во внутрисезонном турнире НБА молодым игрокам Лейкерс
Об єтом баскетболист сказал перед турниром
Фото: MARCA
Форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс считал, что победа во внутрисезонном турнире Национальной баскетбольной ассоциации важна для новичков его команды.
"Я знал, что Леброн собирается победить в турнире. Он рассказал мне об этом перед финальной игрой и сказал: "Это для тебя. Это для тебя и для Д'Моя Ходжа. Это для всех вас. Я не сомневался в его словах, и теперь мы сделали это. Просто знать, что он думает о нас, — это уже благословение. Не так много людей похожи на него. Это просто говорит о том, кто такой Леброн", — приводит слова форварда "Лейкерс" Алекса Фаджа andscape.
"Он сказал новичкам: "Мы сделаем это для вас. Даже не беспокойтесь об этом", — добавил защитник Д'Мой Ходж.
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