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Леброн Джеймс хотел посвятить победу во внутрисезонном турнире НБА молодым игрокам Лейкерс

Баскетбол

Об єтом баскетболист сказал перед турниром

Леброн Джеймс хотел посвятить победу во внутрисезонном турнире НБА молодым игрокам Лейкерс

Фото: MARCA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард и лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс считал, что победа во внутрисезонном турнире Национальной баскетбольной ассоциации важна для новичков его команды.

"Я знал, что Леброн собирается победить в турнире. Он рассказал мне об этом перед финальной игрой и сказал: "Это для тебя. Это для тебя и для Д'Моя Ходжа. Это для всех вас. Я не сомневался в его словах, и теперь мы сделали это. Просто знать, что он думает о нас, — это уже благословение. Не так много людей похожи на него. Это просто говорит о том, кто такой Леброн", — приводит слова форварда "Лейкерс" Алекса Фаджа andscape.

"Он сказал новичкам: "Мы сделаем это для вас. Даже не беспокойтесь об этом", — добавил защитник Д'Мой Ходж.

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ЛеБрон Джеймс
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