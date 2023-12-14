НБА. Нью-Орлеан громит Вашингтон, Хьюстон переиграл Мемфис

Сегодня, 14 декабря, состоялось девять матчей в рамках регулярного сезона НБА. Всего было сыграно 9 матчей.

Регулярный сезон НБА. 14 декабря. Результаты

"Вашингтон Уизардс" — "Нью-Орлеан Пеликанс" — 122:142.

"Детройт Пистонс" — "Филадельфия Сиксерс" — 111:129.

"Торонто Рэпторс" — "Атланта Хоукс" — 135:128.

"Майами Хит" — "Шарлотт Хорнетс" — 115:104.

"Сан-Антонио Спёрс" — "Лос-Анджелес Лейкерс" — 119:122.

"Милуоки Бакс" — "Индиана Пэйсерс" — 140:126.

"Хьюстон Рокетс" — "Мемфис Гриззлиз" — 117:104.

"Юта Джаз" — "Нью-Йорк Никс" — 117:113.

"Финикс Санз" — "Бруклин Нетс" — 112:116.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь упомянуть выступление форварда "Милуоки" Янниса Адетокунбо. На его счету 64 очка, 14 подборов и три результативные передачи. Также отметим форварда "Лейкерс" Энтони Дэвиса, который набрал 37 очков, сделал 10 подборов и одну результативную передачу.