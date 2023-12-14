  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Нью-Орлеан громит Вашингтон, Хьюстон переиграл Мемфис
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Нью-Орлеан громит Вашингтон, Хьюстон переиграл Мемфис

Баскетбол

Результаты матчей НБА

НБА. Нью-Орлеан громит Вашингтон, Хьюстон переиграл Мемфис

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 14 декабря, состоялось девять матчей в рамках регулярного сезона НБА. Всего было сыграно 9 матчей.

Регулярный сезон НБА. 14 декабря. Результаты

"Вашингтон Уизардс" — "Нью-Орлеан Пеликанс" — 122:142.

"Детройт Пистонс" — "Филадельфия Сиксерс" — 111:129.

"Торонто Рэпторс" — "Атланта Хоукс" — 135:128.

"Майами Хит" — "Шарлотт Хорнетс" — 115:104.

"Сан-Антонио Спёрс" — "Лос-Анджелес Лейкерс" — 119:122.

"Милуоки Бакс" — "Индиана Пэйсерс" — 140:126.

"Хьюстон Рокетс" — "Мемфис Гриззлиз" — 117:104.

"Юта Джаз" — "Нью-Йорк Никс" — 117:113.

"Финикс Санз" — "Бруклин Нетс" — 112:116.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь упомянуть выступление форварда "Милуоки" Янниса Адетокунбо. На его счету 64 очка, 14 подборов и три результативные передачи. Также отметим форварда "Лейкерс" Энтони Дэвиса, который набрал 37 очков, сделал 10 подборов и одну результативную передачу.

По теме
yellow-arrow
Ронен Гинзбург - о матче с Бешикташем: Это была наша лучшая игра
yellow-arrow
Прометей уверенно обыграл Бешикташ в матче Еврокубка
yellow-arrow
Леброн Джеймс хотел посвятить победу во внутрисезонном турнире НБА молодым игрокам Лейкерс
НБА
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости