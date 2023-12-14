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НБА. Нью-Орлеан громит Вашингтон, Хьюстон переиграл Мемфис
Результаты матчей НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 14 декабря, состоялось девять матчей в рамках регулярного сезона НБА. Всего было сыграно 9 матчей.
Регулярный сезон НБА. 14 декабря. Результаты
"Вашингтон Уизардс" — "Нью-Орлеан Пеликанс" — 122:142.
"Детройт Пистонс" — "Филадельфия Сиксерс" — 111:129.
"Торонто Рэпторс" — "Атланта Хоукс" — 135:128.
"Майами Хит" — "Шарлотт Хорнетс" — 115:104.
"Сан-Антонио Спёрс" — "Лос-Анджелес Лейкерс" — 119:122.
"Милуоки Бакс" — "Индиана Пэйсерс" — 140:126.
"Хьюстон Рокетс" — "Мемфис Гриззлиз" — 117:104.
"Юта Джаз" — "Нью-Йорк Никс" — 117:113.
"Финикс Санз" — "Бруклин Нетс" — 112:116.
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит в первую очередь упомянуть выступление форварда "Милуоки" Янниса Адетокунбо. На его счету 64 очка, 14 подборов и три результативные передачи. Также отметим форварда "Лейкерс" Энтони Дэвиса, который набрал 37 очков, сделал 10 подборов и одну результативную передачу.
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