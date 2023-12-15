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Дэмьен Лиллард прокомментировал свой рекорд в НБА

Баскетбол

Баскетболист увлечен своим делом

Дэмьен Лиллард прокомментировал свой рекорд в НБА

Фото: New York Post

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий "Милуоки Бакс" Дэмьен Лиллард прокомментировал попадание в число лучших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации по реализованным трёхочковым броскам.

"Моя мама, а иногда и мои двоюродные братья говорят мне, что мне нужно стать счастливее… Я так увлечён своим делом… Через год я увижу список и точно буду в нём. Чёрт возьми", – сказал Лиллард на пресс-конференции после матча с "Индианой".

Напомним, Лиллард недавно обошёл Кайла Корвера (2450) и занял пятое место в истории НБА по количеству реализованных трёхочковых бросков за карьеру. В четвёрке лидеров находятся Стефен Карри (3496), Рэй Аллен (2973), Джеймс Харден (2795) и Реджи Миллер (2560).

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