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Дэмьен Лиллард прокомментировал свой рекорд в НБА
Баскетболист увлечен своим делом
Фото: New York Post
Разыгрывающий "Милуоки Бакс" Дэмьен Лиллард прокомментировал попадание в число лучших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации по реализованным трёхочковым броскам.
"Моя мама, а иногда и мои двоюродные братья говорят мне, что мне нужно стать счастливее… Я так увлечён своим делом… Через год я увижу список и точно буду в нём. Чёрт возьми", – сказал Лиллард на пресс-конференции после матча с "Индианой".
Напомним, Лиллард недавно обошёл Кайла Корвера (2450) и занял пятое место в истории НБА по количеству реализованных трёхочковых бросков за карьеру. В четвёрке лидеров находятся Стефен Карри (3496), Рэй Аллен (2973), Джеймс Харден (2795) и Реджи Миллер (2560).
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