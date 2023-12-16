Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Вашингтон побеждает Индиану, Лейкерс уступают Сан-Антонио
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 15 на 16 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Индиана"
137 – 123 (30-37; 19-18; 39-32; 29-36)
"Филадельфия" – "Детройт"
124 – 92 (26-22; 35-17; 33-23; 30-30)
"Шарлотт" – "Нью-Орлеан"
107 – 112 (20-21; 19-29; 37-26; 31-36)
"Бостон" – "Ордандо"
128 – 111 (30-24; 34-27; 37-27; 27-33)
"Сан-Антонио" – "Лейкерс"
129 – 115 (42-22; 27-40; 29-25; 31-28)
"Торонто" – "Атланта"
104 – 125 (24-30; 25-29; 29-28; 26-38)
"Мемфис" – "Хьюстон"
96 – 103 (29-14; 26-31; 19-30; 22-28)
Популярное сейчас
- Леоненко: Азаров из Шахтера? Это что, премьер-министр бывший?
- Журналист: Тренер Жироны просто влюблен в Цыганкова
- Миколенко - в тройке лучших крайних защитников нынешнего сезона АПЛ по средней оценке WhoScored
- Прометей уверенно обыграл Бешикташ в матче Еврокубка
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО
- Красотка дня. Самая сексуальная фанатка МЮ восхищает фанатов яркими фото в Таиланде. ФОТО