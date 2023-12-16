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НБА. Вашингтон побеждает Индиану, Лейкерс уступают Сан-Антонио

Баскетбол

Результаты тура НБА

НБА. Вашингтон побеждает Индиану, Лейкерс уступают Сан-Антонио

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 15 на 16 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Индиана"

137 – 123 (30-37; 19-18; 39-32; 29-36)

"Филадельфия" – "Детройт"

124 – 92 (26-22; 35-17; 33-23; 30-30)

"Шарлотт" – "Нью-Орлеан"

107 – 112 (20-21; 19-29; 37-26; 31-36)

"Бостон" – "Ордандо"

128 – 111 (30-24; 34-27; 37-27; 27-33)

"Сан-Антонио" – "Лейкерс"

129 – 115 (42-22; 27-40; 29-25; 31-28)

"Торонто" – "Атланта"

104 – 125 (24-30; 25-29; 29-28; 26-38)

"Мемфис" – "Хьюстон"

96 – 103 (29-14; 26-31; 19-30; 22-28)

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