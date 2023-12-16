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НБА. Данк Брауна – на вершине ТОП 10 самых лучших моментов тура. Видео
Просто огонь
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 15 на 16 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.
Пресс-служба НБА определила ТОП 10 лучших моментов тура. Возглавил рейтинг данк защитника "Бостона" Джейлена Брауна в победном для его команды матче против "Орландо".
Видео ТОП 10 лучших моментов тура НБА
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