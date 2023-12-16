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НБА. Данк Брауна – на вершине ТОП 10 самых лучших моментов тура. Видео

Баскетбол
Обновлено

Просто огонь

НБА. Данк Брауна – на вершине ТОП 10 самых лучших моментов тура. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 15 на 16 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.

Результаты матчей

Пресс-служба НБА определила ТОП 10 лучших моментов тура. Возглавил рейтинг данк защитника "Бостона" Джейлена Брауна в победном для его команды матче против "Орландо".

Видео ТОП 10 лучших моментов тура НБА

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