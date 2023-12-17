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НБА. Милуоки побеждает Детройт, Чикаго уступает Майами

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Милуоки побеждает Детройт, Чикаго уступает Майами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 16 на 17 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Милуоки" - "Детройт"

146:114 (43:20, 38:36, 33:27, 32:31)

"Шарлотт" - "Филадельфия"

82:135 (17:33, 27:40, 15:27, 23:35)

"Кливленд" - "Атланта"

127:119 (41:28, 29:24, 22:29, 35:38)

"Майами" - "Чикаго"

118:116 (36:24, 22:33, 33:23, 27:36)

"Миннесота" – "Индиана"

127:109 (23:20, 34:35, 38:23, 32:31)

"Голден Стейт" - "Бруклин"

124:120 (32:25, 38:29, 25:35, 29:31)

"Денвер" – "Оклахома"

117:118 (31:27, 25:27, 31:31, 30:33)

"Портленд" - "Даллас"

120:131 (39:36, 24:38, 36:36, 21:21)

"Сакраменто" – "Юта"

125:104 (35:23, 27:27, 44:26, 19:28)

"Клипперс" - "Нью-Йорк"

144:122 (35:33, 42:33, 37:32, 30:24)

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