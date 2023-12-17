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НБА. Милуоки побеждает Детройт, Чикаго уступает Майами
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 16 на 17 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Милуоки" - "Детройт"
146:114 (43:20, 38:36, 33:27, 32:31)
"Шарлотт" - "Филадельфия"
82:135 (17:33, 27:40, 15:27, 23:35)
"Кливленд" - "Атланта"
127:119 (41:28, 29:24, 22:29, 35:38)
"Майами" - "Чикаго"
118:116 (36:24, 22:33, 33:23, 27:36)
"Миннесота" – "Индиана"
127:109 (23:20, 34:35, 38:23, 32:31)
"Голден Стейт" - "Бруклин"
124:120 (32:25, 38:29, 25:35, 29:31)
"Денвер" – "Оклахома"
117:118 (31:27, 25:27, 31:31, 30:33)
"Портленд" - "Даллас"
120:131 (39:36, 24:38, 36:36, 21:21)
"Сакраменто" – "Юта"
125:104 (35:23, 27:27, 44:26, 19:28)
"Клипперс" - "Нью-Йорк"
144:122 (35:33, 42:33, 37:32, 30:24)
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