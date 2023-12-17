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НБА. Баззер Батлера в матче против Чикаго – лучший момент тура

Баскетбол
Обновлено

Это было просто невероятно

НБА. Баззер Батлера в матче против Чикаго – лучший момент тура

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 16 на 17 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.

Результаты матчей

Пресс-служба НБА определила победителей номинации ТОП 10 лучших моментов тура. Триумфатором крутой подборки стал защитник "Хитс" Джимми Батлер, исполнивший победный баззер-биттер в поединке против "Буллз".

ТОП 10 лучших моментов тура НБА:

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