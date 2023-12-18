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Игрок G-Лиги НБА задержан по подозрению в убийстве
Он подозревается в убийстве своей девушки
фото - Getty Images
Форвард клуба Лиги развития Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Стоктон Кингз" Ченс Команч задержан по подозрению в убийстве.
По данным столичного полицейского управления Лас-Вегаса: "7 декабря 2023 года, примерно в 15:32, два человека пришли в отделение LVMPD, чтобы сообщить о пропаже Марайны Роджерс".
В ходе расследования детективы выяснили, что 5 декабря 2023 года Роджерс гуляла с друзьями и заранее договорилась о встрече со своей подругой Сакари Хэмден, которая должна была привести своего парня Ченса Команча.
С тех пор Роджерс никто не видел и не слышал о ней. В самом начале расследования детективы получили доказательства для ареста Хэмден и её бойфренда Команча за их роль в похищении и исчезновении Роджерс.
На основании информации, полученной после ареста Хэмден и Команча, детективам удалось обнаружить человеческие останки в пустынной местности в Хендерсоне, штат Невада. Позднее коронер округа Кларк опознал останки Марайны Роджерс.
Детективы установили, что Хэмден и Команч ответственны за убийство Роджерс. По согласованию с окружной прокуратурой округа Кларк обвинения для обоих будут изменены на открытое убийство.
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