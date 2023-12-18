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БИПА обыграла Старый Луцк в матче Суперлиги

Баскетбол

Номинальные хозяева одержали уверенную победу благодаря удачной заключительной четверти

БИПА обыграла Старый Луцк в матче Суперлиги

Фото: ФБУ

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БИПА одержала победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги, одолев Старый Луцк - 68:60.

Ключевой в этом матче стала заключительная четвертая четверть, в которой команда Олега Шевченко позволила соперникам набрать лишь 7 очков. Отличная игра в защите в решающей десятиминутке, 43% реализации трехочковых и преимущество на подборах помогли БИПу второй раз в сезоне одолеть Старый Луцк.

Лучшим игроком матча стал защитник Александр Шашков, у которого в активе 15 очков, 7 подборов и 5 передач.
Во вторник, 19 декабря, БИПА сыграет в Киеве против Черкасских Мавп, а Старый Луцк в этот же день будет противостоять Киев-Баскету.

Суперлига. Регулярный чемпионат

БИПА — Старый Луцк 68:60 (16:15, 20:17, 18:21, 14:7)

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БИПА-Одесса Старый Луцк
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Источник:
ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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