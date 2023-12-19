Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джоэл Эмбиид повторил достижение Мозеса Мэлоуна
Он проводит серию фантастических матчей
фото - inquirer.com
Лидер "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид стал первым центровым, которому удалось в 12 матчах подряд набрать 30+ очков, со времён Мозеса Мэлоуна в 1982 году.
Напомним, сегодня, 19 декабря, в Филадельфии (США) на арене "Веллс Фарго-центр" состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местная "Филадельфия Сиксерс" и "Чикаго Буллз". Гости победили со счётом 108:104.
На счету Эмбиида также 14 подборов и шесть результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Тайриз Макси отметился пятью подборами и восемью передачами, а также 29 очками.
Популярное сейчас
- Жирона повторила достижение, которое ранее принадлежало только Реалу, Барселоне и Атлетико
- Гвардиола высказался о новом формате клубного чемпионата мира
- ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Брентли Байнум установил рекорд в Суперлиге
- Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке