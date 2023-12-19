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Джоэл Эмбиид повторил достижение Мозеса Мэлоуна

Баскетбол

Он проводит серию фантастических матчей

Джоэл Эмбиид повторил достижение Мозеса Мэлоуна

фото - inquirer.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лидер "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид стал первым центровым, которому удалось в 12 матчах подряд набрать 30+ очков, со времён Мозеса Мэлоуна в 1982 году.

Напомним, сегодня, 19 декабря, в Филадельфии (США) на арене "Веллс Фарго-центр" состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местная "Филадельфия Сиксерс" и "Чикаго Буллз". Гости победили со счётом 108:104.

На счету Эмбиида также 14 подборов и шесть результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Тайриз Макси отметился пятью подборами и восемью передачами, а также 29 очками.

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Джоэл Эмбиид
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