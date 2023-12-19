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Лидер Майами пропустит матч с Орландо

Баскетбол

Игрок получил растяжение

Лидер Майами пропустит матч с Орландо

Фото: All U Can Heat

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лёгкий форвард и лидер "Майами Хит" Джимми Батлер не сможет помочь своей команде в матче регулярного чемпионата НБА с "Орландо Мэджик", который пройдёт в ночь со среды на четверг.

По информации NBC Sports, в последнем матче с "Миннесотой Тимбервулвз" (108:112), который прошёл минувшей ночью, 34-летний игрок получил растяжение левой голени. В этой игре звёздный баскетболист завершил встречу с 23 очками. Он не смог реализовать бросок в концовке на победу.

В текущем регулярном чемпионате Батлер провёл 23 матча за "Хит", в которых в среднем за игру набирал 21,5 очка, делал 5,2 подборов, 4,6 передач и 1,1 перехватов.

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