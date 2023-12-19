Андрей Агафонов установил рекорд в Суперлиге

Черкасские Мавпы одержали уверенную победу над БИПОЙ со счетом 81:64 в рамках Суперлиги. Лидер Черкасских Мавп Андрей Агафонов установил новый рекорд результативности сезона, набрав 41 очко, реализовав 13 из 14 двухочковых, 2 из 2 трехочковых и 9 из 10 штрафных.

Показатель рейтинга эффективности Агафонова составил 55 - этот результат стал рекордом Суперлиги с 2009 года, когда ведется статистика.

До этого рекордным был РЕ-53, которые набрал Артем Швец за Инфиз в матче против Черкасских Мавп в декабре 2015 года.

ТОП-5 по показателю РЭ в Суперлиге:

55 - Андрей Агафанов (Черкасские Мавпы) против БИПЫ. 19 декабря 2023 года

53 - Артем Швец (ИНФИЗ) против Черкасских Мавп. 25 декабря 2015 года

52 - Стивен Буртт в Матче всех звезд Суперлиги. 25 февраля 2012 года

49 - Дариус Адамс (Кривбассбаскет) против ДнипроАЗОТа. 7 марта 2013 года

49 - Халид Эль-Амин (Будивельник) против Химика. 31 октября 2009 года