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Андрей Агафонов установил рекорд в Суперлиге
Рекорд держался на протяжении 14 лет
Фото: ФБУ
Черкасские Мавпы одержали уверенную победу над БИПОЙ со счетом 81:64 в рамках Суперлиги. Лидер Черкасских Мавп Андрей Агафонов установил новый рекорд результативности сезона, набрав 41 очко, реализовав 13 из 14 двухочковых, 2 из 2 трехочковых и 9 из 10 штрафных.
Показатель рейтинга эффективности Агафонова составил 55 - этот результат стал рекордом Суперлиги с 2009 года, когда ведется статистика.
До этого рекордным был РЕ-53, которые набрал Артем Швец за Инфиз в матче против Черкасских Мавп в декабре 2015 года.
ТОП-5 по показателю РЭ в Суперлиге:
55 - Андрей Агафанов (Черкасские Мавпы) против БИПЫ. 19 декабря 2023 года
53 - Артем Швец (ИНФИЗ) против Черкасских Мавп. 25 декабря 2015 года
52 - Стивен Буртт в Матче всех звезд Суперлиги. 25 февраля 2012 года
49 - Дариус Адамс (Кривбассбаскет) против ДнипроАЗОТа. 7 марта 2013 года
49 - Халид Эль-Амин (Будивельник) против Химика. 31 октября 2009 года
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