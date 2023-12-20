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НБА. Бостон Михайлюка не сумел обыграть Голден Стэйт в овертайме
Результаты матчей НБА
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Сегодня, 20 декабря, состоялось четыре матча в рамках регулярного сезона НБА. Клуб Святослава Михайлюка "Бостон Селтикс" не смог обыграть Голден Стэйт в овертайме. Украинец провел на площадке 2 минуты и 19 секунд, не отметившись результативными действиями.
Яркий матч провел разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри. Он набрал 33 очка, совершил три подбора и шесть передач. Его партнёр по команде защитник Клэй Томпсон отметился 24 очками, четырьмя подборами и четырьмя передачами. Также отметим форвард "Финикса" Кевина Дюранта. На его счету 40 очков, четыре подбора и пять результативных передач.
Регулярный сезон НБА. 20 декабря. Результаты
"Нью-Орлеан Пеликанс" — "Мемфис Гриззлиз" — 113:115.
"Милуоки Бакс" — "Сан-Антонио Спёрс" — 132:119.
"Голден Стэйт Уорриорз" — "Бостон Селтикс" — 132:126 (ОТ).
"Портленд Трэйл Блэйзерс" — "Финикс Санз" — 109:104.
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