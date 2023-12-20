Политехника-Галичина одержала очередную победу над Кривбассом

Политехника-Галичина одержала победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги, одолев в Ивано-Франковске Кривбасс - 70:66.

Первая четверть прошла на равных, а уже во второй львовяне сделали мощнейший рывок и довели свое преимущество до 10 баллов. После большого перерыва Кривбасс попытался вернуться к игре и даже вышел вперед, но команда Ярослава Зубрицкого вернула себе преимущество и не отпускала его до финальной сирены.

Лучший матч в сезоне отыграл Максим Сафонов, который набрал 26 очков со скамейки, став лучшим игроком матча.

Политехника-Галичина второй раз в сезоне победила Кривбасс и в следующей игре регулярного чемпионата будет противостоять Запорожью. Кривбасс 21 декабря сыграет с Прикарпатье-Говерлой.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Политехника-Галичина — Кривбасс 70:66 (16:15, 25:16, 14:22, 15:13)