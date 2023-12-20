Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Политехника-Галичина одержала очередную победу над Кривбассом
На экваторе встречи команда существенно прибавила
Фото: ФБУ
Политехника-Галичина одержала победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги, одолев в Ивано-Франковске Кривбасс - 70:66.
Первая четверть прошла на равных, а уже во второй львовяне сделали мощнейший рывок и довели свое преимущество до 10 баллов. После большого перерыва Кривбасс попытался вернуться к игре и даже вышел вперед, но команда Ярослава Зубрицкого вернула себе преимущество и не отпускала его до финальной сирены.
Лучший матч в сезоне отыграл Максим Сафонов, который набрал 26 очков со скамейки, став лучшим игроком матча.
Политехника-Галичина второй раз в сезоне победила Кривбасс и в следующей игре регулярного чемпионата будет противостоять Запорожью. Кривбасс 21 декабря сыграет с Прикарпатье-Говерлой.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Политехника-Галичина — Кривбасс 70:66 (16:15, 25:16, 14:22, 15:13)
Популярное сейчас
- Польша – Украина. Анонс и прогноз матча отбора к ЧМ-2024 среди футзальных сборных
- ВСУ уничтожили 107 единиц техники за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Подвиг Мудрика в Кубке лиги, травма Цыганкова, позор Наполи. Главные новости за 19 декабря
- Яннис Адетокунбо побил рекорд Карима Абдул-Джаббара
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО