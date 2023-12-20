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Форвард Черкасских Мавп Андрей Кальниченко огласил о завершении карьеры
Баскетболист провел последний матч в карьере с БИПОЙ
Фото: ФБУ
Форвард Черкасских Мавп Андрей Кальниченко на пресс-конференции после победы над БИПОЙ объявил о завершении карьеры игрока.
"Сегодня была моя завершающая игра. Я покидаю клуб, завершаю карьеру игрока. Хочу сказать всем большое-большое спасибо. Болельщикам, руководству, игрокам, тренерам, всем. Спасибо", — сказал Кальниченко.
В этом сезоне у Кальниченко 16 сыгранных матчей, в которых он набирал 10.3 очка, 4.8 подбора и 1.0 передачи.
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