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Форвард Черкасских Мавп Андрей Кальниченко огласил о завершении карьеры

Баскетбол

Баскетболист провел последний матч в карьере с БИПОЙ

Форвард Черкасских Мавп Андрей Кальниченко огласил о завершении карьеры

Фото: ФБУ

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Форвард Черкасских Мавп Андрей Кальниченко на пресс-конференции после победы над БИПОЙ объявил о завершении карьеры игрока.

"Сегодня была моя завершающая игра. Я покидаю клуб, завершаю карьеру игрока. Хочу сказать всем большое-большое спасибо. Болельщикам, руководству, игрокам, тренерам, всем. Спасибо", — сказал Кальниченко.

В этом сезоне у Кальниченко 16 сыгранных матчей, в которых он набирал 10.3 очка, 4.8 подбора и 1.0 передачи.

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Источник:
ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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