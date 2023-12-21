Яннис Адетокунбо выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Лидер "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо, вероятнее всего, не сможет принять участие в матче с "Орландо Мэджик" из-за растяжения связок правой стопы, сообщили в команде.

"Бакс" пока не раскрывают подробностей травмы. Согласно официальному отчёту о травмах, его участие в четверговой игре с "Орландо" находится под вопросом.

Стоит отметить, что "Орландо" на данный момент является одной из самых результативных команд НБА. Они занимают четвёртое место на Востоке с результатом 16-10. "Милуоки" идёт вторым — 20-7.

Напомним, на днях Адетокунбо обошёл Карима Абдул-Джаббара (7161) и занял первое место в истории "Милуоки" по количеству собранных отскоков.