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Яннис Адетокунбо выбыл на неопределенный срок из-за травмы
Баскетболист рискует пропустить матч с Орландо
фото - sltrib.com
Лидер "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо, вероятнее всего, не сможет принять участие в матче с "Орландо Мэджик" из-за растяжения связок правой стопы, сообщили в команде.
"Бакс" пока не раскрывают подробностей травмы. Согласно официальному отчёту о травмах, его участие в четверговой игре с "Орландо" находится под вопросом.
Стоит отметить, что "Орландо" на данный момент является одной из самых результативных команд НБА. Они занимают четвёртое место на Востоке с результатом 16-10. "Милуоки" идёт вторым — 20-7.
Напомним, на днях Адетокунбо обошёл Карима Абдул-Джаббара (7161) и занял первое место в истории "Милуоки" по количеству собранных отскоков.
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