  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Яннис Адетокунбо выбыл на неопределенный срок из-за травмы
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Яннис Адетокунбо выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Баскетбол

Баскетболист рискует пропустить матч с Орландо

Яннис Адетокунбо выбыл на неопределенный срок из-за травмы

фото - sltrib.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лидер "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо, вероятнее всего, не сможет принять участие в матче с "Орландо Мэджик" из-за растяжения связок правой стопы, сообщили в команде.

"Бакс" пока не раскрывают подробностей травмы. Согласно официальному отчёту о травмах, его участие в четверговой игре с "Орландо" находится под вопросом.

Стоит отметить, что "Орландо" на данный момент является одной из самых результативных команд НБА. Они занимают четвёртое место на Востоке с результатом 16-10. "Милуоки" идёт вторым — 20-7.

Напомним, на днях Адетокунбо обошёл Карима Абдул-Джаббара (7161) и занял первое место в истории "Милуоки" по количеству собранных отскоков.

По теме
yellow-arrow
Святослав Михайлюк провел результативный матч с Сакраменто
yellow-arrow
Мудрик посетил баскетбольный матч Прометея в Лондоне. ФОТО
yellow-arrow
Шакил О'Нил: Не пора ли признать Стефена Карри лучшим игроком всех времён?
Яннис Адетокумбо
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости