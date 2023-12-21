ESPN назвал главных претендентов на награду MVP в НБА

Американский спортивный канал ESPN опубликовал список главных претендентов на награду самому ценному игроку сезона-2023/2024 (MVP) после опроса журналистов.

Центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид возглавляет рейтинг в опросе журналистов, получив 63 голоса из 100 за первое место и 27 – за второе.

Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе "Денвер Наггетс" Никола Йокич, который при этом является MVP финальной серии, занимает вторую строчку в голосовании с 630 баллами. Следом расположились Яннис Адетокунбо (352), Шей Гилджес-Александер (340) и Лука Дончич (306).