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Мемфис Гриззлиз одержал вторую победу подряд, Лейкерс уступили Миннесоте
Результаты матчей НБА
фото - Getty Images
Сегодня, 22 декабря, состоялось восемь матчей в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
Стоит отметить, что "Мемфис Гриззлис" одержал вторую победу подряд после возвращения разыгрывающего Джа Моранта, отбывавшего 25-матчевую дисквалификацию. До этого у клуба была серия из пяти поражений.
Регулярный чемпионат НБА
"Детройт Пистонс" — "Юта Джаз" — 111:119.
"Кливленд Кавальерс" — "Нью-Орлеан Пеликанс" — 104:123.
"Мемфис Гриззлис" — "Индиана Пэйсерс" — 116:103.
"Милуоки Бакс" — "Орландо Мэджик" — 118:114.
"Оклахома-Сити Тандер" — "Лос-Анджелес Клипперс" — 134:115.
"Чикаго Буллз" — "Сан-Антонио Спёрс" — 114:95.
"Миннесота Тимбервулвз" — "Лос-Анджелес Лейкерс" — 118:111.
"Портленд Трэйл Блэйзерс" — "Вашингтон Уизардс" — 117:118.
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