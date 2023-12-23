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НБА. Голден-Стейт побеждают Вашингтон, поражения Торонто и Бруклина
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 22 на 23 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Филадельфия" – "Торонто"
121:111 (28:37, 33:21, 32:31, 28:22)
"Бруклин" – "Денвер"
117:122 (28:28, 32:30, 26:30, 31:34)
"Майами" – "Атланта"
122:113 (33:26, 29:34, 26:26, 34:27)
"Хьюстон" - "Даллас"
122:96 (23:17, 33:22, 33:21, 33:36)
"Голден Стейт" - "Вашингтон"
129:118 (28:25, 35:36, 38:22, 28:35)
"Сакраменто" – "Финикс"
120:105 (35:30, 30:24, 38:30, 17:21)
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