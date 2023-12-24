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НБА. Милуоки побеждают Нью-Йорк, Атланта уступает Мемфис
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 23 на 24 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Нью-Йорк" – "Милуоки"
111:130 (27:36, 27:26, 33:38, 24:30)
"Клипперс" - "Бостон"
108:145 (21:28, 30:40, 30:38, 27:39)
"Индиана" – "Орландо"
110:117 (27:36, 32:37, 33:20, 18:24)
"Новый Орлеан" – "Хьюстон"
104:106 (24:26, 27:21, 33:32, 20:27)
"Шарлотт" - "Денвер"
95:102 (27:25, 33:29, 9:30, 26:18)
"Атланта" - "Мемфис"
119:125 (32:25, 28:25, 33:40, 26:35)
"Бруклин" – "Детройт"
126:115 (32:21, 33:35, 33:26, 28:33)
"Торонто" – "Юта"
119:126 (34:31, 37:24, 27:30, 21:41)
"Оклахома" – "Лейкерс"
120:129 (39:36, 20:35, 32:36, 29:22)
"Чикаго" - "Кливленд"
95:109 (30:32, 26:25, 16:25, 23:27)
"Голден Стейт" - "Портленд"
126:106 (23:30, 34:16, 32:31, 37:29)
"Даллас" - "Сан-Антонио"
144:119 (40:29, 32:37, 45:20, 27:33)
"Сакраменто" – "Миннесота"
98:110 (20:28, 27:31, 23:22, 28:29)
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