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НБА. Милуоки побеждают Нью-Йорк, Атланта уступает Мемфис

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Милуоки побеждают Нью-Йорк, Атланта уступает Мемфис

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 23 на 24 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Нью-Йорк" – "Милуоки"

111:130 (27:36, 27:26, 33:38, 24:30)

"Клипперс" - "Бостон"

108:145 (21:28, 30:40, 30:38, 27:39)

"Индиана" – "Орландо"

110:117 (27:36, 32:37, 33:20, 18:24)

"Новый Орлеан" – "Хьюстон"

104:106 (24:26, 27:21, 33:32, 20:27)

"Шарлотт" - "Денвер"

95:102 (27:25, 33:29, 9:30, 26:18)

"Атланта" - "Мемфис"

119:125 (32:25, 28:25, 33:40, 26:35)

"Бруклин" – "Детройт"

126:115 (32:21, 33:35, 33:26, 28:33)

"Торонто" – "Юта"

119:126 (34:31, 37:24, 27:30, 21:41)

"Оклахома" – "Лейкерс"

120:129 (39:36, 20:35, 32:36, 29:22)

"Чикаго" - "Кливленд"

95:109 (30:32, 26:25, 16:25, 23:27)

"Голден Стейт" - "Портленд"

126:106 (23:30, 34:16, 32:31, 37:29)

"Даллас" - "Сан-Антонио"

144:119 (40:29, 32:37, 45:20, 27:33)

"Сакраменто" – "Миннесота"

98:110 (20:28, 27:31, 23:22, 28:29)

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