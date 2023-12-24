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Скапинцев стал девятым украинцем, выступившим в НБА
Историческое событие
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский баскетболист Дмитрий Скапинцев в эту ночь дебютировал за клуб НБА "Нью-Йорк". Спортсмен стал девятым представителем нашего государства, сыгравшим в сильнейшем чемпионате мира.
Против "Милуоки" Дмитрий сыграл 1 минуту, однако результативными действиями не отличился.
Отметим, что на данный момент кроме Скапинцева в НБА играют Святослав Михайлюк ("Бостон") и Алексей Лень ("Сакраменто").
За всю историю в НБА выступали Александр Волков, Виталий Потапенко, Слава Медведенко, Кирилл Фесенко, Алексей Печеров, Вячеслав Кравцов.
Напомним, что ранее "Детройт"
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