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Скапинцев стал девятым украинцем, выступившим в НБА

Баскетбол
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Историческое событие

Скапинцев стал девятым украинцем, выступившим в НБА

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский баскетболист Дмитрий Скапинцев в эту ночь дебютировал за клуб НБА "Нью-Йорк". Спортсмен стал девятым представителем нашего государства, сыгравшим в сильнейшем чемпионате мира.

Против "Милуоки" Дмитрий сыграл 1 минуту, однако результативными действиями не отличился.

Отметим, что на данный момент кроме Скапинцева в НБА играют Святослав Михайлюк ("Бостон") и Алексей Лень ("Сакраменто").

За всю историю в НБА выступали Александр Волков, Виталий Потапенко, Слава Медведенко, Кирилл Фесенко, Алексей Печеров, Вячеслав Кравцов.

Напомним, что ранее "Детройт" повторил антирекорд НБА.

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