Скапинцев стал девятым украинцем, выступившим в НБА

Украинский баскетболист Дмитрий Скапинцев в эту ночь дебютировал за клуб НБА "Нью-Йорк". Спортсмен стал девятым представителем нашего государства, сыгравшим в сильнейшем чемпионате мира.

Против "Милуоки" Дмитрий сыграл 1 минуту, однако результативными действиями не отличился.

Отметим, что на данный момент кроме Скапинцева в НБА играют Святослав Михайлюк ("Бостон") и Алексей Лень ("Сакраменто").

За всю историю в НБА выступали Александр Волков, Виталий Потапенко, Слава Медведенко, Кирилл Фесенко, Алексей Печеров, Вячеслав Кравцов.