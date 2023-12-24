Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Михайлюк и Лень прокомментировали дебют Скапинцева в НБА
Поздравления от соотечественников
http://throughthephog.com/ throughthephog
Защитник "Бостона" Святослав Михайлюк поздравил своего соотечественника Дмитрия Скапинцева с
"Скапинцев творит историю" – написал Святослав.
Еще один игрок лучшей лиги мира, центровой "Сакраменто" Алексей Лень, в свою очередь, также написал несколько теплых слов в адрес соотечественника.
"9-й украинец, вышедший на паркет НБА! Поздравления" – говорится на странице Алексея в Instagram.
Напомним, что ранее "Детройт"
Популярное сейчас
- Черноморец остался без вице-президента: Генинсон покинул клуб
- Особенно пострадала российская артиллерия. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки
- Моуриньо: Мы контролировали игру против команды, которая намного качественнее нас
- У Буковины с нового года будет новый титульный спонсор, хорошо известный победами своих команд
- Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО
- Электрика вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинил телевизор в одних трусах. ФОТО