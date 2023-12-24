Михайлюк и Лень прокомментировали дебют Скапинцева в НБА

Защитник "Бостона" Святослав Михайлюк поздравил своего соотечественника Дмитрия Скапинцева с дебютом в Национальной баскетбольной ассоциации в поединке "Нью-Йорка" против "Милуоки". Соответствующий пост спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.

"Скапинцев творит историю" – написал Святослав.

Еще один игрок лучшей лиги мира, центровой "Сакраменто" Алексей Лень, в свою очередь, также написал несколько теплых слов в адрес соотечественника.

"9-й украинец, вышедший на паркет НБА! Поздравления" – говорится на странице Алексея в Instagram.