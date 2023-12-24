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Михайлюк и Лень прокомментировали дебют Скапинцева в НБА

Баскетбол
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Поздравления от соотечественников

Михайлюк и Лень прокомментировали дебют Скапинцева в НБА

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Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Бостона" Святослав Михайлюк поздравил своего соотечественника Дмитрия Скапинцева с дебютом в Национальной баскетбольной ассоциации в поединке "Нью-Йорка" против "Милуоки". Соответствующий пост спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.

"Скапинцев творит историю" – написал Святослав.

Еще один игрок лучшей лиги мира, центровой "Сакраменто" Алексей Лень, в свою очередь, также написал несколько теплых слов в адрес соотечественника.

"9-й украинец, вышедший на паркет НБА! Поздравления" – говорится на странице Алексея в Instagram.

Напомним, что ранее "Детройт" повторил антирекорд НБА.

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Алексей Лень Святослав Михайлюк
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