Джоэл Эмбиид пропустит матч с Майами Хит

Центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид будет вынужден пропустить матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Майами Хит", который состоится 26 декабря. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

Кроме того, по словам Чарании, пока неясен статус Эмбиида на матч регулярного чемпионата НБА с "Орландо Мэджик", который пройдёт 28 декабря. Игрок продолжает восстановление после растяжения связок голеностопного сустава.

В нынешнем сезоне НБА Джоэл на данный момент принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 35 очков, совершал 11,7 подбора и отдавал шесть результативных передач.