Валерий Плеханов: Впервые в этом сезоне нам удались все 3 матча бабла

Главный тренер БК Запорожье Валерий Плеханов прокомментировал победу своей команды в последнем сыгранном матче.

"Впервые в этом сезоне нам удались все 3 матча бабла, на это повлияла ротация, которую мы получили после появления новичков. Максим Никитин и Ростислав Кабанов проявили себя во всех матчах наилучшим образом, оба стали частью нашего механизма и поняли систему защиты.

Если с Максимом мы уже работали, то для Ростислава это было в новинку. Я считаю, что он очень хорошо справился с ролью новичка, достойно выглядел, как в защите, так и в нападении. Наша ротация увеличилась, появилась возможность более равномерно распределять игровое время, поэтому физически нас хватило на все матчи.

Кроме того, мы играли агрессивнее чем обычно, более-менее удавалась быстрая игра, переход из защиты в нападение, мы набирали достаточное количество легких очков, забивая в быстрых отрывах.

Отмечу, что все матчи были нервными, пока нам не хватает той уверенности и запаса прочности, чтобы играть без нервов. Но это нормально, состав продолжает формироваться и связь между игроками еще не идеальна. Пройдет время и будет лучше. В любом случае я благодарен ребятам за самоотдачу, абсолютно все были заряжены на победу, что и принесло результат. Мы воплотили многое из того, что планировали. Это очень важно, когда твоя работа на тренировках дает плоды.

Я говорил, что к новому году уже будет другая команда, другой уровень взаимопонимания, так оно и произошло. Однако замечу, наши болельщики не спешили, команда до сих пор формируется, мы не будем выигрывать каждый матч, однако будем работать для этого. Приятно, что ребята почувствовали вкус побед, это хороший пример для подражания, чтобы на следующий бабл мы ехали с таким же зарядом и возвращались в таком же настроении.

Отдам должное нашим ветеранам. Много игрового времени получили Сизов и Хохоник, это лидеры команды, они брали на себя и оправдывали те минуты и функции, которые на них возлагались. Хорошо влились в коллектив новички, поэтому все сложилось для того, чтобы решать определенные задачи.

Настраиваемся на следующий бабл, который будет в новом году. Несколько дней отдохнем и снова за работу. В этом сезоне еще много интересного впереди. Поздравляю всех наших болельщиков с наступающими праздниками, жаль, что мы не можем играть дома и чувствовать их поддержку. Очень бы хотелось сыграть в родном зале еще в этом сезоне. Желаю всем победы и здоровья!"