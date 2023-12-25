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Дрэймонд Грин может пропустить 13 матчей
Форвард ударил центрового Финикс Санз
Фото: CBS Sports
Форвард "Голден Стэйт Уорриорз" Дрэймонд Грин может пропустить ориентировочно 11-13 матчей за удар по лицу центрового "Финикс Санз" Юсуфа Нуркича, пишет ESPN со ссылкой на неназванные источники. Баскетболист был бессрочно дисквалифицирован НБА 13 декабря.
Напомним, данный скандальный эпизод уже не первый в карьере Грина, который обладает одним из самых непростых характеров в НБА.
В нынешнем регулярном чемпионате НБА на счету Грина 15 матчей за калифорнийский клуб, в которых он набирал 9,7 очка, делал 5,5 подбора и 5,8 передачи в среднем за игру.
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