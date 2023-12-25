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Милуоки Бакс уступили Нью-Йорк Никс в первом рождественском матче

Баскетбол

Не помог и Адетокунбо 

Милуоки Бакс уступили Нью-Йорк Никс в первом рождественском матче

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В Нью-Йорке завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором "Нью-Йорк Никс" одержал победу над "Милуоки Бакс" (129:122).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий хозяев Джейлен Брансон, записавший на свой счёт 38 очков.

Тяжёлый форвард "Бакс" Яннис Адетокунбо оформил в этой игре дабл-дабл, набрав 32 очка и сделав 13 подборов.

"Никс" занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 58,6% побед. В следующем матче 28 декабря "Нью-Йорк" сыграет в гостях с "Оклахома-Сити".

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