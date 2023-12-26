Никола Йокич установил рекорд в НБА в матче с Уорриорз

Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич стал автором сразу двух рекордов: в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Голден Стэйт Уорриорз" (120:114) Никола попал 18 бросков с линии штрафных без промахов. По информации ESPN US, этот показатель стал лучшим в карьере игрока. Кроме того, это является рекордом лиги по количеству попыток без промахов в рождественских матчах.

К настоящему моменту Йокич принял участие в 31 матче регулярного чемпионата НБА, в котором в среднем набирал 26,4 очка, совершал 12,4 подбора и отдавал 9,2 передачи.

Ранее сообщалось, что Никола подписал контракт с китайским брендом обуви после того, как компания Nike не предложила ему собственную линейку кроссовок.