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Леброн Джеймс: Сейчас мы не в том положении, чтобы конкурировать с лучшими командами

Баскетбол

Лейкерс не показывает свою лучшую игру

Леброн Джеймс: Сейчас мы не в том положении, чтобы конкурировать с лучшими командами

Фото: Sportscasting

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказался после поражения с "Бостон Селтикс" (115:126).

По словам Леброна, в данный момент команда не в состоянии бороться на равных с топ-командами.

"Сейчас у нас есть проблемы с составом. Есть травмированные игроки. Я не думаю, что мы сейчас находимся в том положении, чтобы иметь возможность конкурировать с лучшими командами", — сказал Джеймс после матча во время общения со СМИ.

Отметим, что в матче с "Бостоном" Леброн принёс своей команде 16 очков.

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ЛеБрон Джеймс
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