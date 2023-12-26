Леброн Джеймс: Сейчас мы не в том положении, чтобы конкурировать с лучшими командами

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс высказался после поражения с "Бостон Селтикс" (115:126).

По словам Леброна, в данный момент команда не в состоянии бороться на равных с топ-командами.

"Сейчас у нас есть проблемы с составом. Есть травмированные игроки. Я не думаю, что мы сейчас находимся в том положении, чтобы иметь возможность конкурировать с лучшими командами", — сказал Джеймс после матча во время общения со СМИ.

Отметим, что в матче с "Бостоном" Леброн принёс своей команде 16 очков.