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НБА. Нью-Орлеан проиграл Мемфису в овертайме, Харден помог Клипперс обыграть Хорнетс
Результаты матчей НБА
фото - therookiewire.usatoday.com
Сегодня, 27 декабря, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата было сыграно девять матчей.
В одном из матчей "Лос-Анджелес Клипперс" и "Шарлотт Хорнетс". Хозяева победили со счётом 118:112.
Самым результативным игроком матча стал защитник "Клипперс" Джеймс Харден. На его счету 29 очков, шесть подборов и восемь результативных передач. Его партнёр по команде форвард Пол Джордж отметился 25 очками, четырьмя подборами и четырьмя передачами.
В паралельном матче "Детройт Пистонс" и "Бруклин Нетс". Гости победили со счётом 118:112. У "Детройта" лучшим стал разыгрывающий Кейд Каннингем. На его счету 41 очко, девять подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде форвард Боян Богданович отметился 23 очками, тремя подборами и двумя передачами. У "Бруклина" отметился Кэмерон Джонсон. Он набрал 24 очка, совершил два подбора и отдал одну передачу.
Все результаты игрового дня НБА 27 декабря:
"Вашингтон Уизардс" – "Орландо Мэджик" – 119:127
"Детройт Пистонс" – "Бруклин Нетс" – 112:118
"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Мемфис Гриззлиз" – 115:116 ОТ
"Оклахома-Сити Тандер" – "Миннесота Тимбервулвз" –129:106
"Хьюстон Рокетс" – "Индиана Пэйсерс" – 117:123
"Сан-Антонио Спёрс" – "Юта Джаз" – 118:130
"Чикаго Буллз" – "Атланта Хоукс" – 118:113
"Портленд Трэйл Блэйзерс" – "Сакраменто Кингз" – 130:113
"Лос-Анджелес Клипперс" – "Шарлотт Хорнетс" – 113:104.
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