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Прометей завершил 2023-год на 6-м месте в Еврокубке

Баскетбол

Украинская команда провела неплохую половину сезона

Прометей завершил 2023-год на 6-м месте в Еврокубке

Фото: БК Прометей / Автор невідомий

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

27 грудня відбувся матч 13 туру BKT EuroCup у групі А, в якому "Прометей" здобув перемогу над "Цедевітою-Олімпією" (105:100). Окрім української команди успiх святкували турецький "Бешикташ" та ізраїльський "Хапоель Тель-Авів". Вони перемогли "Вулвз Вільнюс" (72:59) та "Гамбург" (118:101) відповідно.

На двотижневу перерву перед 14-м туром у статусі лідера з 12 перемогами пішов найближчий суперник "Прометея" "Париж Баскетбол". Французький клуб на дві перемоги випереджає "Хапоель Тель-Авів" (12 матчів) i на три - "Лондон Лайонз".

6-ту позицію, як і раніше, займає "Прометей" (7-6), але тепер наша команда відразу на три перемоги випереджає "Вулвз Вільнюс" (12 матчів) та "Венецію" (13).

У нижній частині турнірної таблиці, як і раніше, знаходяться "Гамбург" (2-11) та "Цедевіта-Олімпія" (0-13).

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