Никола Йокич повторил достижение Уилта Чемберлена в НБА

В ночь с 28 на 29 декабря в американском Денвере прошёл матч регулярного чемпионата НБА. "Денвер Наггетс" переиграл "Мемфис Гриззлиз" со счётом 142:105.

Самым результативным игроком встречи стал сербский центровой "Денвера" Никола Йокич. Он отметился трипл-даблом: 26 очков, 14 подборов и 10 передач.

Таким образом Йокич повторил рекорд Уилта Чемберлейна в матче с "Мемфисом". Серб стал вторым игроком в истории НБА, которому удалось оформить трипл-дабл, ни разу не промахнувшись с игры. Баскетболист выполнил 11 бросков за матч, и все они оказались точными.