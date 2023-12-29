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Никола Йокич повторил достижение Уилта Чемберлена в НБА
Серб оформил очередной трипл-дабл
Фото: Fox Trending
В ночь с 28 на 29 декабря в американском Денвере прошёл матч регулярного чемпионата НБА. "Денвер Наггетс" переиграл "Мемфис Гриззлиз" со счётом 142:105.
Самым результативным игроком встречи стал сербский центровой "Денвера" Никола Йокич. Он отметился трипл-даблом: 26 очков, 14 подборов и 10 передач.
Таким образом Йокич повторил рекорд Уилта Чемберлейна в матче с "Мемфисом". Серб стал вторым игроком в истории НБА, которому удалось оформить трипл-дабл, ни разу не промахнувшись с игры. Баскетболист выполнил 11 бросков за матч, и все они оказались точными.
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