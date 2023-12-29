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Вембаньяма установил очередной рекорд НБА

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Баскетболист провел результативный матч

Вембаньяма установил очередной рекорд НБА

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Центровой "Сан-Антонио Спёрс" Виктор Вембаньяма в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с "Портленд Трэйл Блэйзерс" (118:105) установил новое статистическое достижение.

Вембаньяма отметился во встрече 30 очками, шестью подборами, шестью результативными передачами и семью блок-шотами, проведя на площадке всего 24 минуты 21 секунду. Таким образом, 19-летний француз стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим набрать не менее 30 очков и семи блок-шотов, проведя на площадке менее 30 минут.

Напомним, Вембаньяма был выбран "Сан-Антонио Спёрс" под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2023 года.

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