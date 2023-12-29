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Старый Луцк подписал контракт с легионером

Баскетбол

В то же время клуб прекратил сотрудничество с украинским защитником

Старый Луцк подписал контракт с легионером

Фото: ФБУ

Новина українською

Старый Луцк-Университет объявил о подписании американского легионера Маркиза Джексона. 25-летний защитник начал сезон в Грузии в А-Лиге.

Новичок клуба уже провел тренировку с новыми партнерами по команде.

Также команда прекратила сотрудничество с защитником Григорием Алтуховым. 27-летний украинец в этом сезоне провел за Старый Луцк 11 матчей, в среднем набирая 2.1 очка, 1.7 подбора, 0.7 передачи.

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Старый Луцк
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Источник:
ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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