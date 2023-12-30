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НБА. Вашингтон побеждает Бруклин, Атланта уступает Сакраменто
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 29 на 30 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Бруклин"
110:104 (25:25, 29:28, 30:33, 26:18)
"Орландо" – "Нью-Йорк"
117:108 (26:29, 29:15, 31:30, 31:34)
"Бостон" – "Торонто"
120:118 (35:20, 33:33, 31:33, 21:32)
"Атланта" – "Сакраменто"
110:117 (36:23, 35:30, 20:33, 19:31)
"Кливленд" – "Милуоки"
111:119 (37:31, 22:21, 21:40, 31:27)
"Хьюстон" – "Филадельфия"
127:131 (32:26, 31:36, 34:28, 30:41)
"Денвер" – "Оклахома-Сити"
93:119 (27:33, 21:21, 20:34, 25:31)
"Финикс" – "Шарлотт"
133:119 (36:30, 32:28, 35:31, 30:30)
"Портленд" – "Сан-Антонио"
134:128 (29:29, 42:27, 33:38, 30:34)
"Клипперс" – "Мемфис"
117:106 (33:25, 26:29, 35:21, 23:31)
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