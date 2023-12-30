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НБА. Вашингтон побеждает Бруклин, Атланта уступает Сакраменто

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Вашингтон побеждает Бруклин, Атланта уступает Сакраменто

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 29 на 30 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Бруклин"

110:104 (25:25, 29:28, 30:33, 26:18)

"Орландо" – "Нью-Йорк"

117:108 (26:29, 29:15, 31:30, 31:34)

"Бостон" – "Торонто"

120:118 (35:20, 33:33, 31:33, 21:32)

"Атланта" – "Сакраменто"

110:117 (36:23, 35:30, 20:33, 19:31)

"Кливленд" – "Милуоки"

111:119 (37:31, 22:21, 21:40, 31:27)

"Хьюстон" – "Филадельфия"

127:131 (32:26, 31:36, 34:28, 30:41)

"Денвер" – "Оклахома-Сити"

93:119 (27:33, 21:21, 20:34, 25:31)

"Финикс" – "Шарлотт"

133:119 (36:30, 32:28, 35:31, 30:30)

"Портленд" – "Сан-Антонио"

134:128 (29:29, 42:27, 33:38, 30:34)

"Клипперс" – "Мемфис"

117:106 (33:25, 26:29, 35:21, 23:31)

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