  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Данк Джонсона – на вершине ТОП 10 лучших моментов тура НБА. Видео
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Данк Джонсона – на вершине ТОП 10 лучших моментов тура НБА. Видео

Баскетбол
Обновлено

Просто невероятный полет

Данк Джонсона – на вершине ТОП 10 лучших моментов тура НБА. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 29 на 30 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.

Результаты тура НБА

Пресс-служба соревнований определила ТОП 10 лучших моментов тура. На вершине хит-парада данк форварда "Атланты" Джейлена Джонсона в проигранном матче против "Сакраменто".

ТОП 10 лучших моментов тура:

По теме
yellow-arrow
Михайлюк повторил лучший результат сезона по набранным очкам
yellow-arrow
НБА. Вашингтон побеждает Бруклин, Атланта уступает Сакраменто
yellow-arrow
Старый Луцк подписал контракт с легионером
НБА
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости