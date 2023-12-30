Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Данк Джонсона – на вершине ТОП 10 лучших моментов тура НБА. Видео
Просто невероятный полет
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 29 на 30 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.
Пресс-служба соревнований определила ТОП 10 лучших моментов тура. На вершине хит-парада данк форварда "Атланты" Джейлена Джонсона в проигранном матче против "Сакраменто".
ТОП 10 лучших моментов тура:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ювентус - Рома: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
- Эффектные сэйвы Трубина. Бенфика - Фамаликан 3:0. Обзор матча и видео голов
- Серия А. Дженоа - Интер 1:1. Как и с Ювентусом
- Никола Йокич установил рекорд в НБА в матче с Уорриорз
- Винисиус Жуниор устроил турне по матчам НБА и собрал коллекцию маек звезд баскетбола. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена украинского легионера впечатляет формами на Бали. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн