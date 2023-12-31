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НБА. Детройт наконец-то побеждает, Голден-Стейт уступают Даллас

Баскетбол

Результаты тура НБА

НБА. Детройт наконец-то побеждает, Голден-Стейт уступают Даллас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 30 на 31 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Юта" – "Майами"

117:109 (27:28, 27:25, 34:35, 29:21)

"Детройт" – "Торонто"

129:127 (25:24, 27:20, 38:42, 39:41)

"Индиана" – "Нью-Йорк"

140:126 (32:27, 32:35, 41:30, 35:34)

"Миннесота" – "Лейкерс"

108:106 (29:31, 32:26, 21:20, 26:29)

"Чикаго" - "Филадельфия"

105:92 (21:17, 35:31, 24:23, 25:21)

"Голден Стейт" - "Даллас"

122:132 (26:34, 28:29, 35:38, 33:31)

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