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НБА. Детройт наконец-то побеждает, Голден-Стейт уступают Даллас
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 30 на 31 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Юта" – "Майами"
117:109 (27:28, 27:25, 34:35, 29:21)
"Детройт" – "Торонто"
129:127 (25:24, 27:20, 38:42, 39:41)
"Индиана" – "Нью-Йорк"
140:126 (32:27, 32:35, 41:30, 35:34)
"Миннесота" – "Лейкерс"
108:106 (29:31, 32:26, 21:20, 26:29)
"Чикаго" - "Филадельфия"
105:92 (21:17, 35:31, 24:23, 25:21)
"Голден Стейт" - "Даллас"
122:132 (26:34, 28:29, 35:38, 33:31)
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