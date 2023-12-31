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Данк Нокса в матче против Торонто – лучший момент тура НБА. Видео

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Хорошая распасовка

Данк Нокса в матче против Торонто – лучший момент тура НБА. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 30 на 31 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024.

Результаты тура НБА

Пресс-служба соревнований определила ТОП 10 лучших моментов тура. На вершине хит-парада данк форварда "Детройт Пистонс" Кевина Нокса в победном матче против "Торонто".

ТОП 10 лучших моментов тура:

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