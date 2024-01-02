НБА. Финикс громит Портленд, Юта не заметила Даллас

Сегодня, 2 января, завершился очередной игровой день Национальной баскетбольной ассоциации. В рамках регулярного чемпионата было сыграно семь матчей. Предлагаем вам ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

В одном из матчей "Нью-Йорк Никс" принимал "Миннесоту Тимбервулвз". Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе "Мэдисон Сквер Гарден" и завершилась победой хозяев со счётом 112:106.

В составе победителей самым результативным стал Джулиус Рэндл, который записал в свой актив 39 очков. В составе "Миннесоты" самым результативным стал Энтони Эдвардс, набравший 35 очков.

Таким образом, "Никс" одержали первую победу после трёх поражений подряд.

Все результаты игрового дня НБА 2 января:

"Торонто Рэпторс" – "Кливленд Кавальерс" – 124:121

"Хьюстон Рокетс" – "Детройт Пистонс" – 136:113

"Милуоки Бакс" – "Индиана Пэйсерс" – 113:122

"Юта Джаз" – "Даллас Маверикс" – 127:90

"Денвер Наггетс" – "Шарлотт Хорнетс" – 111:93

"Финикс Санз" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 109:88

"Лос-Анджелес Клипперс" – "Майами Хит" – 121:104.