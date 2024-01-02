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НБА. Финикс громит Портленд, Юта не заметила Даллас
Результаты матчей НБА
фото - Getty Images
Сегодня, 2 января, завершился очередной игровой день Национальной баскетбольной ассоциации. В рамках регулярного чемпионата было сыграно семь матчей. Предлагаем вам ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
В одном из матчей "Нью-Йорк Никс" принимал "Миннесоту Тимбервулвз". Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе "Мэдисон Сквер Гарден" и завершилась победой хозяев со счётом 112:106.
В составе победителей самым результативным стал Джулиус Рэндл, который записал в свой актив 39 очков. В составе "Миннесоты" самым результативным стал Энтони Эдвардс, набравший 35 очков.
Таким образом, "Никс" одержали первую победу после трёх поражений подряд.
Все результаты игрового дня НБА 2 января:
"Торонто Рэпторс" – "Кливленд Кавальерс" – 124:121
"Хьюстон Рокетс" – "Детройт Пистонс" – 136:113
"Милуоки Бакс" – "Индиана Пэйсерс" – 113:122
"Юта Джаз" – "Даллас Маверикс" – 127:90
"Денвер Наггетс" – "Шарлотт Хорнетс" – 111:93
"Финикс Санз" – "Портленд Трэйл Блэйзерс" – 109:88
"Лос-Анджелес Клипперс" – "Майами Хит" – 121:104.
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