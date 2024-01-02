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Кайри Ирвинг пожертвовал 26 тысяч доларов
Баскетболист пожертвовал на операцию по пересадке почки
Фото: NBC News
Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Кайри Ирвинг пожертвовал $ 26 тыс. человеку, которому не хватало денег на операцию по пересадке почки.
"Кайри Ирвинг пожертвовал $ 26 тыс. Эндрюсу Дзифе Амузу, который ждёт пересадки почки и у которого не так много времени. Их семья не могла позволить себе трансплантацию, поэтому они в отчаянии основали фонд помощи. Им нужно было $ 25 тыс., но Кайри отправил им $ 26 тысяч", — сообщил инсайдер Лэндон Томас в социальных сетях.
Пожертвование Ирвинга изначально было помечено как анонимное, но организатор сбора средств сообщил, что именно Кайри отправил деньги.
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