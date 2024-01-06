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НБА. Бостон побеждает Юту, Шарлотт уступает Чикаго
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 5 на 6 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Юта"
126:97 (30:15, 41:25, 36:35, 19:22)
"Индиана" – "Атланта"
150:116 (38:24, 40:30, 39:29, 33:33)
"Кливленд" – "Вашингтон"
114:90 (36:26, 16:14, 32:19, 30:31)
"Бруклин" – "Оклахома-Сити"
124:115 (39:21, 36:26, 26:32, 23:36)
"Филадельфия" – "Нью-Йорк"
92:128 (30:34, 25:41, 21:18, 16:35)
"Чикаго" – "Шарлотт"
104:91 (23:22, 24:19, 27:28, 30:22)
"Нью-Орлеан" – "Клипперс"
95:111 (26:26, 15:30, 27:36, 27:19)
"Хьюстон" – "Миннесота"
95:122 (24:32, 22:24, 26:28, 23:38)
"Даллас" – "Портленд"
139:103 (38:26, 24:27, 40:16, 37:34)
"Денвер" – "Орландо"
120:122 (37:28, 30:26, 31:41, 22:27)
"Финикс" – "Майами"
113:97 (33:29, 29:26, 32:20, 19:22)
"Сакраменто" – "Торонто"
135:130 (36:27, 41:30, 30:40, 28:33)
"Лейкерс" – "Мемфис"
113:127 (38:29, 21:29, 35:36, 19:33)
"Голден Стейт" – "Детройт"
113:109 (22:20, 28:26, 29:29, 34:34)
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