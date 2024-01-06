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НБА. Бостон побеждает Юту, Шарлотт уступает Чикаго

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Бостон побеждает Юту, Шарлотт уступает Чикаго

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 5 на 6 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Юта"

126:97 (30:15, 41:25, 36:35, 19:22)

"Индиана" – "Атланта"

150:116 (38:24, 40:30, 39:29, 33:33)

"Кливленд" – "Вашингтон"

114:90 (36:26, 16:14, 32:19, 30:31)

"Бруклин" – "Оклахома-Сити"

124:115 (39:21, 36:26, 26:32, 23:36)

"Филадельфия" – "Нью-Йорк"

92:128 (30:34, 25:41, 21:18, 16:35)

"Чикаго" – "Шарлотт"

104:91 (23:22, 24:19, 27:28, 30:22)

"Нью-Орлеан" – "Клипперс"

95:111 (26:26, 15:30, 27:36, 27:19)

"Хьюстон" – "Миннесота"

95:122 (24:32, 22:24, 26:28, 23:38)

"Даллас" – "Портленд"

139:103 (38:26, 24:27, 40:16, 37:34)

"Денвер" – "Орландо"

120:122 (37:28, 30:26, 31:41, 22:27)

"Финикс" – "Майами"

113:97 (33:29, 29:26, 32:20, 19:22)

"Сакраменто" – "Торонто"

135:130 (36:27, 41:30, 30:40, 28:33)

"Лейкерс" – "Мемфис"

113:127 (38:29, 21:29, 35:36, 19:33)

"Голден Стейт" – "Детройт"

113:109 (22:20, 28:26, 29:29, 34:34)

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